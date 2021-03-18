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Пашинян объявил дату проведения внеочередных парламентских выборов в Армении

Пашинян объявил дату проведения внеочередных парламентских выборов в Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил о проведении в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборов. Как передает «Арменпресс», об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

“Только что состоялась моя встреча с руководителем фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном. Во время встречи мы признали, что наилучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы.

Принимая во внимание также мои обсуждения с президентом Республики Армения, с фракцией “Мой шаг”, с руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном, 20 июня сего года в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы”, - написал премьер-министр.


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