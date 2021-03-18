Вопрос армянских пленных в Парламенте Великобритании

Тим Лоутон, председатель парламентской группы дружбы с Арменией, представляющей в британском парламенте все партии, после встречи с Защитником прав человека Армении по вопросу пленных обратился в правительство Великобритании. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении.

На прошлой неделе, 8 марта Армянский национальный комитет Соединенного Королевства организовал встречу Армана Татояна с высокопоставленными британскими официальными лицами, во время которой Омбудсмен Армении подробно представил международные гуманитарные нормы и правила в области прав человека, согласно которым всех пленных необходимо немедленно освободить. Он говорил и о том, что грубым нарушением международного гуманитарного права и прав пленных является и представление их в качестве террористов, поскольку речь идет о продолжающемся вооруженном конфликте.

Омбудсмен также предоставил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими вооруженными силами во время войны в сентябре-ноябре 2020 года (обезглавливание, пытки, надругательства над телами погибших и т. д.).

Касаясь процесса, связанного с границами Армении, Арман Татоян представил свою новую концепцию, согласно которой в Сюнике должна быть создана демилитаризованная зона безопасности, гарантирующая безопасность людей. Он представил конкретные доказательства и факты, на которых основан этот новый подход.

11 марта баронесса Керолайн Кокс, которая ранее вместе с Омбудсменом Армении побывала в Арцахе и зафиксировала военные преступления, совершенные азербайджанской стороной, в Парламенте для представления в британское правительство подняла вопрос о бесчеловечном отношении к армянским военнопленным и об использовании во время войны запрещенного оружия.