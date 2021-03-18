В НАН Армении состоялся семинар “Ислам на Южном Кавказе: современные тенденции, возможные вызовы”

17 марта в Круглом зале Национальной академии наук Республики Армения состоялся семинар на тему “Ислам на Южном Кавказе (Грузия, Азербайджан): современные тенденции, возможные вызовы”.

Как передает «Арменпресс», исследование темы было проведено при содействии Всеармянского фонда, финансирующего арменоведческие исследования НАН. После приветственной речи директор Гэгуманитарного отделения НАН РА, академик-секретарь Юрий Суварян, коснувшись новых геополитических реалий, сформировавшихся в регионе в результате Арцахской войны, отметил значение исламского фактора в прилегающих к Армении и к Арцаху районах и необходимость его изучения. Члены исследовательской группы - сотрудники Института востоковедения - Аракс Пашаян, Лилит Арутюнян, Татевик Манукян, Назели Навасардян представили основные результаты исследования. Руководитель исследовательской группы Аракс Пашаян отметила, что формирование новых религиозных идентичностей в постсоветской Грузии и в Азербайджане - важный религиозный компонент в идентичности различных социальных слоев. Это растущая экспансия религиозности, политизация ислама, исламская активность, религиозный экстремизм и консерватизм. Изучено и влияние религиозных проникновений извне в Грузию и в Азербайджан (из Ирана, Турции, арабских стран) путем разработки концепций “турецкий ислам”, “арабский ислам” и “иранский ислам”. Исследователи представили многовекторное содействие, окозанное Азербайджану исламским миром во время и после Арцахской войны, который представляет себя членом исламской семьи, Уммы. Было отмечено, что в контексте геополитических трансформаций на Южном Кавказе возросло значение исламского фактора и ослабло значение турецкой “мягкой силы” - турецкого суннитского ислама в Азербайджане и Грузии. Выступавшие отметили, что Панкисское ущелье по-прежнему является оплотом салафизма в регионе. Азербайджану удалось интегрироваться в международную исламскую среду, получить всестороннее содействие, что породило антиармянские настроения в мусульманском мире. По мнению докладчиков, очевидно, что в условиях новых послевоенных реалий сформировались совершенно новые вызовы, исходящие Республике Армения и Республике Арцах от исламско-турецкого мира, для решения которых нужен новый набор инструментов.

Директор Института археологии Роберт Казарян поздравил исследователей с важными научными результатами, сделав акцент на изучении темы и отметив, что изучение исламского фактора на Южном Кавказе должно стать научным приоритетом и оставаться непрерывным.

На семинаре присутствовали специалисты различных научных, учебных, научно-исследовательских и ведомственных учреждений Республики Армения, дипломаты, которые отметили значение и важность этой научной и политической темы с точки зрения безопасности и стратегических интересов Армении, предложив углубить изучение темы и сформировать широкую платформу обсуждений.