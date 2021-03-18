 Назначен новый посол Армении в Индии

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Юрий Бабаханян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Индии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Юрия Бабаханяна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Индия (резиденция в Нью-Дели)”, - говорится в указе президента.