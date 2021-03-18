Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении объявляет о старте программы «Шаг к дому»

Юноши и девушки из диаспоры получат возможность на двухнедельной летней образовательной программе укрепить свою национальную идентичность. Ереван, Армения (18 марта 2021): в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры РА стартовал двухнедельный проект «Шаг к дому», который дает возможность подросткам диаспоры в возрасте 13-18 лет развивать и укреплять свою национальную идентичность и лучше узнать родину.

Программа летнего лагеря стартует 21 июня и продлится до 14 августа. Она пройдет в 4 этапа для 200 юношей и девушек из диаспоры, прибывших из разных уголков мира. Каждый этап будет насыщен интересными мероприятиями, включая курсы восточноармянского и западноармянского языков, визиты в исторические, культурные, образовательные учреждения Армении, сельские общины и т.д. Заявки принимаются от представителей из диаспоры, которые не являются гражданами Республики Армения (за исключением лиц с двойным гражданством) и в предыдущие годы не участвовали в программах "Ари тун" и "Шаг к дому”. Все организационные расходы по 14-дневной программе оплачиваются Правительством Республики Армения, включая кемпинг, проживание и питание, осмотр достопримечательностей, встречи и т.д.

Однако участникам необходимо самостоятельно приобрести билет в Армению и обратно, а также оплатить двухнедельную туристическую страховку. Заявку на участие можно подавать за неделю до начала каждого этапа. Для участия в программе “Шаг к дому”, необходимо заполнить заявку.

По всем вопросам программы обращайтесь на эл.почту: [email protected] или по телефону:+374 10 515-517. Об Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры РА Офис главного комиссара по делам диаспоры РА был основан 2019 году. Он несет ответственность за разработку стратегий и политики развития и реализации отношений Армения-Диаспора. Он разрабатывает и реализует стратегию этого партнерства и проводимую политику, поддерживает активацию процесса репатриации и интеграции, изучает, собирает и картографирует потенциал диаспоры, разрабатывает программы для вовлечения его в жизнь Армении. Офис состоит из разнопрофильной команды, некоторые члены которой, являются представителями различных армянских общин диаспоры по всему миру. Чтобы узнать больше о деятельности Офиса и его программах, посетите сайт: http://diaspora.gov.am/ru, следуйте за нами в социальных сетях: @DiasporaGovAm или напишите на наш эл. адрес: [email protected].