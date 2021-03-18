В Турции предотвратили не менее 26 терактов с начала 2021 года

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в четверг, что силам безопасности республики удалось предотвратить не менее 26 террористических актов за первые месяцы 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С начала года предотвращено 26 терактов, причем один из них был предотвращен сегодня", - приводит его слова агентство Anadolu.

Между тем, по данным МВД, за весь 2020 год было предотвращено 152 преступления террористической направленности.