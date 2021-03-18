Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Между Арменией и Сингапуром будет исключен двойной налог на доходы

Между Арменией и Сингапуром будет исключен двойной налог на доходы

Правительство Армении одобрило проект соглашения между правительством Республики Армения и правительством Республики Сингапур, подписанного 8 июля  2019 года, об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от налогообложения. Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании правительства Армении 18 марта.

Подписанное соглашение по принципу взаимности для деловых кругов обоих государств определяет условия и ставки налогообложения на основные виды доходов в стране получения доходов: дивидендов, процентов, роялти.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации