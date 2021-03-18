Между Арменией и Сингапуром будет исключен двойной налог на доходы

Правительство Армении одобрило проект соглашения между правительством Республики Армения и правительством Республики Сингапур, подписанного 8 июля 2019 года, об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от налогообложения. Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании правительства Армении 18 марта.

Подписанное соглашение по принципу взаимности для деловых кругов обоих государств определяет условия и ставки налогообложения на основные виды доходов в стране получения доходов: дивидендов, процентов, роялти.