Решения относительно эксплуатации Амулсара пока нет: Романос Петросян

В настоящее время решение относительно эксплуатации Амулсара пока не принято. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам заявил министр окружающей среды Романос Петросян.

“Я сам в значительной степени буду полагаться на возможные нарушения, выявленные в уголовном деле, чем и будет обусловлено применение моих дальнейших инструментов, связанных с исследованиями. На данный момент, до окончания уголовного дела, пока объективная реальность, которую мы все ждем, которая не предана огласке, я не могу комментировать. Но я могу заверить вас, что если в уголовном деле, расследуемом Следственной комиссией, будут выявлены факты, которые могут поставить под сомнение исследования, разрешения на удаление опасных отходов, разрешения на водопользование, данные “Лидиан Армения”, я сам приму самые строгие меры наказания. Я сделаю это. Но если такой объективной реальности не будет, министр окружающей среды не имеет полномочий вмешиваться в этот процесс, поскольку в настоящее время оператор имеет все разрешения, лицензии и положительные заключения, которые позволяют ему работать”, - сказал министр.