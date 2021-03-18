Психологическая драма «Нелюбовь» - на сцене русского драматического театра

На сцене русского драматического театра им. К. Станиславского состоится премьера – публике будет представлена психологическая драма «Нелюбовь» по мотивам рассказа Габриэля Гарсиа Маркеса «Я пришла только позвонить по телефону» (инсценировка - Сергея Товмасяна, перевод - Марины Мариносян). Режиссер спектакля - Нора Григорян.

Как передает «Арменпресс», спектакль состоится 20 и 21 марта.

Это история о разбитых надеждах, напрасных иллюзиях и желаниях, разбитых человеческих судьбах и нехватки любви. И даже если в этой страшной среде возникает надежда на рождение новой, может быть странной, но любви, эту надежду и любовь убивают жестокостью и ненавистью.

В спектакле заняты Лиля Мукучян, Армен Арнаутов, заслуженная артистка РА Анна Баландина, Гор Амбарцумян, Манвел Саркисян, Манвел Хачатрян, Лев Налбандян, Александр Айрапетов, Елена Варданян, Рипсиме Нагапетян, Мариам Мано, Айарпи Зурначян, Теймине Хачатрян, Юля Жданова, Мельсида Акопян, Григор Ходжоян.

Сценограф спектакля и художник по костюмам - Виктория Риедо-Ованнисян, хореограф - Ара Асатурян.

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

Габриэль Гарсиа Маркес - колумбийский писатель, сценарист и журналист. Удостоившись Нобелевской премии по литературе в 1982 году, он стал первым колумбийцем, получившим эту премию. Мировую известность Маркесу принес его роман «Сто лет одиночества», считающийся шедевром латиноамериканской и мировой литературы.

Маркес скончался в 2014 году, но его произведения и мудрые мысли продолжают идти рука об руку, завоевывая сердца все новых читателей.

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Пресс-служба Русского драматического театра