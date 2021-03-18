АЭС с мая остановится на 141 день: после ремонта АЭС может получить 10-летнюю лицензию

Армянская АЭС с 15 мая для проведения определенных ремонтных работ будет остановлена на 141 день. После ремонтных работ ААЭС от регулирующего органа получит новую лицензию. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках панельной дискуссии на тему “Перспективы развития атомной сферы Армении” заявил генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

Он напомнил о планах продления сроков эксплуатации существующего блока за счет российского кредита. “В 2026 года будет 40 лет работы блока. Учитывая опыт аналогичных агрегатов в других странах, мы планируем продлить срок его службы еще на 10 лет. То есть и после 2026 года, конечно, при наличии соответствующих оснований продолжать работу станции”, - сказал Варданян.

Период ремонта 2021 года он считает одним из самых сложных с точки зрения организации работы. “Блок с 15 мая будет остановлен на 141 день. В это время мы примем определенные важные меры безопасности, конечно же будет обжиг корпуса реактора”, - сказал он.

По словам Варданяна, на данный момент все подготовительные работы уже завершены, руководство компании по обжигу находится в Армении, обсуждается организация работы.

“После ремонтных работ мы должны получить новую лицензию от регулирующего органа Республики Армения, пока по закону на 10 лет”, - сказал Варданян.

На вопрос, видит ли он риск, что возникнут проблемы, не будет ли остановка продлена до конца года, он сказал, что во всех случаях это технологический процесс, есть и фактор риска. “Но учитывая, что у российских компаний есть аналогичный опыт, мы надеемся, что фактор риска будет слишком мал, чтобы вызвать какие-либо проблемы”, - сказал он.