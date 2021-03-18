Армен Саркисян поздравил президента Грузии с Днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю Дня рождения направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саркисян отметил значение последовательного укрепления и углубления сотрудничества с Грузией, основанного на вековой дружбе и добрососедских традициях.

“Высоко ценю сформировавшуюся между нами атмосферу взаимопонимания и доверия, которая способствует искренним и конструктивным обсуждениям различных вопросов сотрудничества между нашими государствами.

Уверен, что, как президенты Армении и Грузии, мы можем внести свой значительный вклад в укрепление и развитие отношений между нашими двумя странами во всех возможных сферах”, - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.