Левон Пачаджян назначен послом ФФА в Европе

Бывший полузащитник сборной Армении Леон Пачаджян назначен послом ФФА в Европе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. На официальном сайте ФФА опубликована беседа с Пачаджяном. “Для меня большая честь быть послом ФФА в Европе. Я горжусь, что такое предложение сделала Федерация футбола Армении. Я принял его с большим энтузиазмом. Займусь этим делом с удовольствием и с большой ответственностью. Я постараюсь внести свой скромный вклад в дело открытия новых имен для армянского футбола и обеспечение дальнейшего развития.

Президент ФФА Армен Меликбекян по поводу назначения Леона Пачаджяна заявил: “Мы всегда говорили, что рассматриваем участие игроков, сыгравших большую роль в составе сборной Армении, в процессах, происходящих в армянском футболе. Леон Пачаджян в недавнем прошлом был одним из наших знаменитых и любимых футболистов, который много лет играл в Швеции, хорошо знаком с европейским футболом. Я уверен, что опыт, знания и энтузиазм Пачаджяна помогут ему с честью выполнять свои обязанности”.