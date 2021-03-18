Правительство Армении одобрило инвестиционную программу по строительству жилого квартала в Зовуни

Правительство одобрило проект отчуждения земель, принадлежащий ООО “Магнолия-Комфорт” путем прямой продажи (кадастровая стоимость) для реализации инвестиционной программы по строительству жилого микрорайона в поселке Зовуни общины Егвард Котайкской области. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян сообщил, что на территории будет построено 18 жилых зданий и одно здание общественного значения, около 40% площади будут озеленены. Район должен быть сдан в эксплуатацию в течение 5 лет.

Согласно обоснованию решения, в случае утверждения инвестиционной программы строительство в поселке Зовуни необходимо вложить около 11,9 млрд драмов. Инвестор проведет работы по реконструкции школы, детского сада и детской площадки, которые были обследованы в установленном порядке, с ориентировочной стоимостью не менее 50 миллионов драмов, и передаст результаты общине Егварда. Для реализации инвестиционной программы по строительству жилого микрорайона на указанной территории необходимо отчуждение земельного участка ООО “Магнолия-Комфорт” путем прямой продажи по кадастровой стоимости.

На протяжении всего времени строительства, на нем будут работать около 200-250 человек, после завершения строительства в сфере обслуживания района будут работать 35-40 человек.

В государственный бюджет будет уплачено от 1,6 до 2,7 млрд драмов налогов. Налог на имущество, уплачиваемый в муниципальный бюджет, значительно возрастет.

Реконструкция и ремонт детского сада и детской площадки общины будет произведена сметной стоимостью не менее 50 миллионов драмов. Они инвестором будут переданы в дар общине Егвард.