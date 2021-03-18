Уровень воды в озере Севан по сравнению с 17 марта прошлого года повысился на 15 см

По состоянию на 17 марта 2021 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1 900 метров 59 сантиметров над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, в тот же день прошлого года показатель составлял 1 900 м 44 сантиметра. В период с 9 января по 17 марта 2021 года по туннельному водоканалу Арпа-Севан и через подземные потоки в озеро Севан поступило 26 миллионов 95 000 кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан, существенных природных изменений не наблюдалось.

Хосров Хлгатян