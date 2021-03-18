Строительство нового энергоблока АЭС продолжает оставаться в повестке правительства Армении

Одним из приоритетов правительства Армении является вопрос продолжения эксплуатации энергоблока АЭС и после 2026 года при обосновании ее безопасности. Параллельно с этим в повестке правительства стоит и вопрос строительства нового энергоблока.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе панельного обсуждения на тему “Перспективы развития атомной сферы в Армении”, посвященного 55-летию атомной энергетики Армении сказал начальник Управления энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Тигран Мелконян. Мелконян напомнил, что в январе 2021 года правительство Армении приняло стратегическую программу развития сферы энергетики до 2040 года.

“В стратегии закреплено, что правительство привержено сохранению атомной энергетики в нашей электроэнергетической производительной структуре, учитывая ее важность в контексте обеспечения энергетической безопасности. В этом плане мы в настоящее время, в сотрудничестве с “Росатом”, реализуем инвестиционную программу, направленную на продление срока эксплуатации действующего энергоблока, после успешного завершения которой, и получения лицензии от регулирующего органа мы планируем, что энергоблок можно будет эксплуатировать до 2026 года”, - сказал Мелконян.

По его словам основной целью и приоритетом правительства является эксплуатация блока после 2026 года, если в результате исследований будет обоснована его безопасность. Мелконян выразил надежду, что этот объект энергии проработает до 2036 года.

“В то же время в нашей повестке и строительство нового энергоблока с заменой его на атомный энергоблок после того, как закончится существующий ресурс. В связи с этим мы в настоящее время изучаем мировые технологические разработки в этой области. К концу 2036 года будет составлена соответствующая программа, и будет принято решение о мощности и технологиях, с помощью которых мы будем строить новую атомную электростанцию и о ее финансировании”, - сказал он, добавив, что они тесно сотрудничают с “Росатом”.

В результате реализации стратегической программы государство ожидает, что Армения будет иметь самодостаточную, ориентированную на экспорт энергосистему с самым современным технологическим оборудованием и современной инфраструктурой. “Мы предусматриваем эффективное, ответственное использование потенциала возобновляемых источников энергии, широкомасштабные меры по энергосбережению, энергоэффективности и инвестиции в экономику Армении. Мы планируем развивать Армению и превратить Армению в энергетический центр, развивая нашу инфраструктуру, принимая во внимание и общий рынок электроэнергии ЕАЭС, и региональный рынок, соединяющий с энергосистемой Ирана”, - сказал Мелконян.