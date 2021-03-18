Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал судебный иск против Заруи Постанджян
12:25, 18 Март, 2021
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал судебный иск против председателя партии “Еркир цирани” Заруи Постанджян.
Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Даталекс”.
Согласно “Даталекс”, премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал публично опровергнуть фактические данные, считающиеся клеветой, и взыскать за клевету компенсацию. Иск был получен 12 марта и передан судье Наире Аветисян.
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