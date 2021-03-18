Члены армянской общины Израиля призвали правительство прекратить продажу оружия Азербайджану

Союз армянских общин Израиля организовал акцию протеста против поставок оружия Азербайджану Международной оборонной электронной компанией “Elbit Systems”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Asbarez”.

Израиль поставляет 60% боеприпасов Азербайджана, в том числе и беспилотные летательные аппараты, и кластерные бомбы, запрещенные почти 100 странами. В ходе последней Арцахской войны Азербайджан для нападений на мирное гражданское население, в том числе женщин, детей и пожилых людей, а также и на больницы и церкви в основном использовал израильское оружие.

В настоящее время оборонная промышленность Израиля с Азербайджаном проводит обсуждения относительно другого соглашения о продаже оружия, в ответ на что, местная армянская община подняла свой голос протеста.

Собравшись напротив здания компании “Elbit Systems”, члены общины потребовали от правительства Израиля прекратить поставки оружия авторитарному режиму Азербайджана. Армяне напомнили, что в условиях растущего в Азербайджане исламистского фундаментализма и нетерпимости к национальным меньшинствам эта страна не может быть надежным союзником и для Израиля.