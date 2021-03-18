Почтовое отделение КГД будет работать 6 дней в неделю

Комитет по государственным доходам в соответствии с тенденциями развития в Армении электронной торговли подготовил для граждан и хозяйствующих субъектов три новых предложения. Как передает «Арменпресс», Комитет госдоходов распространил сообщение, касающееся этих новинок.

“С 1 апреля граждане для получения посылок смогут выбирать удобное для себя время. 3-е (почтовое) отделение Западного таможенного управления, которое находится в Центре почтовых услуг ЗАО “Айпост”, с 1 апреля будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 21:00. До этого отделение работало 5 рабочих дней в неделю с 09:00 до 18:00 утра, а по субботам было дежурство с 10:00 до 13:00.

Для работы с новыми нагрузками, почтовое отделение пополнилось сотрудниками, которые осуществляют таможенное оформление и выдачу. Ранее управление обслуживало 40-50 граждан в день, сейчас в течение дня будет обслужено больше граждан”, - представил начальник Западного таможенного управления Гарик Минасян.

Другое изменение касается транспортных компаний. С 1 апреля проверка товаров, поступивших в ночное время, будут проводиться в то же время. На территории комплекса грузов “Карго” проверка товаров и посылок, перемещаемых транспортными компаниями Западной таможни, будет осуществляться круглосуточно, поддерживая непрерывность этого процесс”, - сообщил Гарик Минасян.

Следующее изменение также внесено ради удобства бизнеса. Все таможенные процедуры, такие как проверка документов и деклараций на ввозимые товары, сбор и уплата платежей, будут проводиться в одном и том же месте - в Центре обмена почты “Айпост”. Хозяйствующему субъекту останется лишь получить почтовое отправление в грузовом комплексе “Карго” ”, - говорится в сообщении КГД.