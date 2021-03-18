Оник Гаспарян освобожден: Конституционный суд не предусматривает пересмотра вошедшего в силу акта

Аппарат премьер-министра распространил разъяснение в связи с решением Административного суда об обеспечении иска по административному делу Оника Гаспаряна. «Арменпресс» разъяснения аппарата представляет полностью.

“Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян освобожден с занимаемой должности на основании вступившего в силу в силу закона указа президента Армении от 10.03.2021 г., что и констатировал премьер-министр Армении. Со стороны Оника Гаспаряна в Административный суд Республики Армения был подан иск о признании недействительным указ президента, который был утвержден заявлением премьер-министра от 10 марта 2021 года об освобождении его силой права с должности начальника Генштаба ВС.

Конституция не предусматривает возможности пересмотра акта, вступившего в силу силой конституционной нормы. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден с должности начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, а процесс назначения нового начальника Генштаба ВС будет продолжен по процедуре, установленной частью 2 статьи 139 Конституции Республики Армения”.

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