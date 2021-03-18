В Армении зафиксирован самый высокий за последние 3 месяца показатель заражения - 1 024 случая

По состоянию на 11:00 18 марта в Армении подтверждено 1 024 новых случаев COVID-19, 273 заболевших вылечились, есть 19 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 687 тестов. Всего проведено 788 953 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 181 165 случаев COVID-19, 166 913 из которых вылечились, есть 3 301 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 803 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 7 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 848.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.