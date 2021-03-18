В Джракане ведутся поиски останков погибших и пропавших без вести военнослужащих
11:02, 18 Март, 2021
Отряды спасательной службы ГСЧС МВД Арцаха 18 марта поиски без вести пропавших и погибших военнослужащих проводят в районе Джракана (Джебраил). Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью ГСЧС МВД Республики Арцах Унан Тадевосян.
Поисковые работы, проведенные 16 марта в Гадрутском районе, не дали результатов, так как земля в этом районе все еще покрыта толстым слоем снега.
На подконтрольных Азербайджану территориях по сей день обнаружено 1 502 останков погибших военнослужащих и гражданских лиц.
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