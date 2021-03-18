Административный суд принял решение о применении меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна

Административный суд Республики Армения под председательством судьи Мгера Петросяна 17 марта удовлетворил ходатайство адвоката Оника Гаспаряна о применении меры по обеспечению иска Оника Гаспаряна, согласно которому требовалось признать отсутствие правоотношения в деле освобождения Оника Гаспаряна с должности.

Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Даталекс”.

“Административный суд согласно иску Оника Гаспаряна о признании отсутствия правомочности освобождения с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил на основании предложения премьер-министра, поданного против президента Республики Армения Армена Саркисяна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, в условиях отсутствия принятого президентом Республики административного акта, удовлетворил ходатайство об обеспечении иска.

Суд постановил: принять меры по обеспечению иска в виде временного удовлетворения требования истца, а именно: до вступления в законную силу окончательного судебного акта, разрешающего дело по существу, признать отсутствие правомочности об освобождении с должности начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, в условиях отсутствия принятого президентом Республики административного акта на основании предложения премьер-министра. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения”, - отмечается в решении Административного суда.

Генерал-полковник Оник Гаспарян 10 марта обратился в Административный суд с иском, требующим его освобождение с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил, признать недействительным. Освобождение было принято в силу права и утверждено 10 марта 2021 г. Премьер-министр объявил, что Оник Гаспарян силой права освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.