Глава ГКЗЭК Армении выехал в Москву: будет подписан Меморандум о взаимопонимании

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения Гегам Геворкян и член комиссии Эдгар Чагарян с двухдневным рабочим визитом выехали в Москву. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении.

В рамках визита председатель ГКЗЭК встретится с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским. Руководители этих органов обеих стран обсудят вопросы, касающиеся развития конкуренции в сфере обращения лекарственных средств, а также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках встречи будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной комиссией по защите экономической конкуренции Армении и Федеральной антимонопольной службой РФ.

Также запланирована встреча председателя ГКЗЭК с членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арманом Шаккалиевым.