Борцы вольного стиля начинают борьбу в рейтинговом турнире Олимпийских игр

Известны первые соперники наших борцов вольного стиля на европейском рейтинговом турнире Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», Арсен Арутюнян (57 кг) в квалификационном раунде встретится с Уладзишлау Андреу, представляющим Болгарию.

Первым соперником Вазгена Теваняна (65 кг) в квалификационном раунде будет болгарин Владимир Дубов.

Грайр Алиханян (74 кг) в квалификационном раунде встретится с Марчли из Австрии.

Оганес Мхитарян (86 кг) в 1/8 финала попытается обыграть Ахмеда Аибуева из Франции.

Путевки на Олимпийские игры в Токио завоюют борцы, дошедшие до финала.