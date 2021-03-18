Борцы вольного стиля начинают борьбу в рейтинговом турнире Олимпийских игр
10:10, 18 Март, 2021
Известны первые соперники наших борцов вольного стиля на европейском рейтинговом турнире Олимпийских игр.
Как передает «Арменпресс», Арсен Арутюнян (57 кг) в квалификационном раунде встретится с Уладзишлау Андреу, представляющим Болгарию.
Первым соперником Вазгена Теваняна (65 кг) в квалификационном раунде будет болгарин Владимир Дубов.
Грайр Алиханян (74 кг) в квалификационном раунде встретится с Марчли из Австрии.
Оганес Мхитарян (86 кг) в 1/8 финала попытается обыграть Ахмеда Аибуева из Франции.
Путевки на Олимпийские игры в Токио завоюют борцы, дошедшие до финала.
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