17 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общины Аскеранского района - Даграв, Астхашен и Патара, ознакомился с проводимыми на месте строительными работами и встретился с населением. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах сообщает, что 14 из 28 частных домов в Даграве и 50 в Патаре готовы принять людей, оставшихся без крова в результате недавней войны. Они, в основном, уже заселены. Араик Арутюнян лично ознакомился с качеством проделанной работы, побеседовал с переселенцами, поинтересовался их проблемами.

В Патаре глава государства подчеркнул, что в этом году будет заасфальтирована дорога, соединяющая село с трассой, и будет решена проблема ночного освещения. Министру градостроительства поручено разработать план реконструкции сельского детского сада.

В ходе визита президент республики побывал и на стройплощадке нового жилого комплекса, строящегося на административной территории общины Астхашен для переселенных жителей сел Верхнего подрайона Аскеранского района и ознакомился с ходом работ. Строительство ведется на государственные и благотворительные средства.