Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении, исходя из погодных условий, есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

На автодороге Горис-Капан-Шурнух и отрезке Сисиан-Зангер местами гололедица.

В Артике и Амасии Ширакской области, в городах Раздан и Чаренцаван Котайкской области идет снег.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 460 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.