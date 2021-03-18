Левон Аронян выбыл из плей-офф турнира по быстрым шахматам “Magnus Carlsen Invitational”
Гроссмейстер Левон Аронян выбыл из плей-офф турнира по быстрым шахматам “Magnus Carlsen Invitational” в рамках “Meltwater Champions Chess Tour”.
Как передает «Арменпресс», во второй день четвертьфинала Аронян со счетом 1:2 уступил действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.
Накануне в первых двух партиях по быстрым шахматам победу одержал Карлсен, третья партия завершилась вничью.
Турнир по быстрым шахматам “Magnus Carlsen Invitational” в рамках “Meltwater Champions Chess Tour” продолжает Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Уэсли Со и Аниш Гири.
Призовой фонд турнира составляет 220 000 долларов США.
Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. Он распространил заявление, в котором дал ответ на вопросы, связанные с его отъездом. Аронян покидает Армению. Он будет выступать за сборную США.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен