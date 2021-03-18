“Бавария” и “Челси” продолжат борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов прошли еще несколько матчей.

Как передает «Арменпресс», мюнхенская “Бавария” дома приняла “Лацио” и обыграла его со счетом 2:1. В составе немецкого клуба отличились Роберт Левандовски и Эрик Шупо-Мотинг. Единственный гол в составе “Лацио” забил Марко Пароло.

В другом матче дня лондонский “Челси” дома, приняв “Атлетико”, обыграл его со счетом 2:0. Голы забили Хаким Зиеш и Эмерсон.

Путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов завоевали “Бавария” и “Челси”.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли “Реал”, “Ливерпуль”, ПСЖ, “Манчестер Сити”, “Порту” и “Боруссия” (Дортмунд).