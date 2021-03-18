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СМИ: не менее девяти человек погибли в результате крушения вертолета в Афганистане

СМИ: не менее девяти человек погибли в результате крушения вертолета в Афганистане

По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения военного вертолета в афганской провинции Вардак в центральной части страны в ночь на четверг. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Tolo News.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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