СМИ: не менее девяти человек погибли в результате крушения вертолета в Афганистане
По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения военного вертолета в афганской провинции Вардак в центральной части страны в ночь на четверг. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Tolo News.
Другие подробности произошедшего пока не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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