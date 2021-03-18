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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Средиземном море

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Средиземном море

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 5,7 в Средиземном море у побережья Алжира. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 23 км к северо-востоку от портового города Беджая с населением около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.


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