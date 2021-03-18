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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новруз - новая мишень турецких похитителей культуры

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новруз - новая мишень турецких похитителей культуры

20 марта наступает иранский Новый год - Новруз. Это первое число первого месяца фарвардина 1 400 солнечного года.  По астрономическому календарю он соответствует первому дню Овна. В Иране 15 век начнется 20 марта в 13:07:28. Новруз распространен по всей территории иранской цивилизации. Следовательно, можно предположить, что он иранского происхождения. До распада СССР Новруз официально отмечался только в Иране и в Афганистане, неофициально - в советских республиках Средней Азии и в Азербайджане, а после обретения независимости он стал официальным и в этих республиках”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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