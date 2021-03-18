Газета “Айастани Анрапетутюн”: Европа в свою повестку дня вносит вопрос армянских военнопленных

“Европейские структуры проблему пленных внесли в свою основную повестку. 9 марта Европейский суд по правам человека постановил проинформировать Kомитет министров о промежуточных мерах, примененных в отношении Азербайджана. ЕСПЧ отметил, что 72 из 249 армян, пленение и задержание которых были признаны азербайджанской стороной, все еще находятся в Азербайджане и заверил, что он не располагает информацией об остальных 112 человек. Очевидно, что Азербайджан, удерживая военнопленных, пытается использовать их для давления на армянскую сторону, что является не только серьезным гуманитарным вопросом, но и прямо подтверждает, что азербайджанский лидер, мягко говоря, не искренен в своих заявлениях. Если Азербайджан на самом деле стремится как-то наладить отношения с Арменией, он должен был давно вернуть военнопленных. За этим последовало бы открытие региональных коммуникаций и возвращение беженцев в места своего проживания. Сегодняшнее поведение Азербайджана этот вопрос может привести только в тупик, поставив под угрозу реализацию положений трехстороннего заявления”.

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