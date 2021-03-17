Оппозиция Белоруссии призвала к повторным выборам в сентябре или октябре

Оппозиция Белоруссии призывает к повторному проведению выборов в республике в сентябре или октябре. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Что касается нашего плана. Крайних сроков тут быть не может. Конечно, мы хотим, чтобы новые выборы состоялись в сентябре, и для этого мы должны начать диалог в мае. Поэтому люди начинают вторую волну протеста на земле в Белоруссии. Поэтому сейчас - ключевой момент для всего международного сообщества, чтобы оказать максимальное давление на режим, дабы он ответил на наш призыв к диалогу", - сказала Тихановская.

С ее точки зрения, при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе надо начинать вести "переговоры о новых выборах в сентябре или октябре текущего года".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.