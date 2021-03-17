В НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии

НАТО обеспокоена политической ситуацией в Грузии и ожидает от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ. "Мы хотели бы увидеть урегулирование этих сложностей, и чтобы затем найти выход для того, чтобы Грузия могла продолжить реализацию реформ", - отметил он, подчеркнув, что НАТО поддерживает посреднические усилия ЕС в этом вопросе.