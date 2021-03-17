Премьер коснулся культурных функций формирования общественных стратегических дискурсов

Культура является неотъемлемой частью образования и общественного образования, и значение культуры заключается в постоянном повышении интеллектуального уровня общества. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе совещания в министерстве образования, науки, культуры и спорта сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что, по его мнению, культура - это способ и платформа улучшения качества отношений между любыми двумя гражданами.

«Но в новой геополитической и военно-политической ситуации я хочу подчеркнуть еще одну важную функцию культуры, которую мы, конечно, не забыли, но роль которой, к сожалению, долгое время недооценивается, и мы должны правильно оценивать эту роль.

Речь идет о культурной функции платформы для формирования и разработки публичных стратегических дискурсов. Сейчас, конечно, мы много думаем, анализируем процессы, которые происходили в контексте карабахской проблемы, и углубленный серьезный анализ этой ситуации подводит нас к следующему противоречию - я привел пример карабахского вопрос, но мы можем сказать то же самое о любом стратегическом вопросе - на культурных площадках формируется определенный дискурс, который становится общественным сознанием.

И если сформированный на культурных платформах дискурс не соответствует тому содержанию переговоров, которое есть в действительности, кризис становится неизбежным, потому что нет и не может быть такой власти, не может быть такого правительства, которое может противопоставить себя общественному сознанию (и это было бы неправильной целью), которое в первую очередь формируется на культурных платформах», - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что этому вопросу следует уделить очень глубокое и серьезное внимание, потому что общественные, культурные платформы, сцены являются важными, а в некоторых случаях и самыми важными платформами, «где формируются стратегические представления и устремления общества, и проводимая на практике политика не должна и не может противоречить этому дискурсу».

«Если здесь есть отклонение, то кризис неизбежен. И во многих случаях именно из-за этой проблемы мы не можем добиться реального развития, потому что на культурных платформах формируется один тип общественного сознания и один дискурс, а в реальной жизни и в политике, за закрытыми дверями делается попытка сформировать совершенно иной дискурс, который, в конце концов, невозможно реализовать, потому что он противоречит сформировавшемуся публичному культурному дискурсу.

Если мы возьмем мировую историю, то увидим, что реальность, которая у нас есть, сначала сформировалась в книгах, пьесах, романах, а затем стала реальностью. И это самая констатация. Я имею в виду, что политика обычно формируется, да, в правительствах, в результате политических дискуссий. Однако очень важно, как они связаны с дискурсами, которые общество формирует на культурных платформах, потому что здесь формируется реальное мышление, и мы должны уметь устанавливать связь между реальной политикой и сформированными в культурной среде дискурсами и идеями.

Это влияние, конечно, должно быть взаимным. Я не говорю, что политический или культурный дискурс должны быть доминирующими, я говорю, что здесь должна быть органическая связь, потому что именно это и есть жизнеспособная политика, которая учитывает и особенности общественного мышления, и политические реалии, которые формируются в условиях реальных отношений», - сказал премьер-министр Пашинян.