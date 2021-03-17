Вице-премьер Тигран Авинян с рабочим визитом посетил сервисные центры Комитета кадастра

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян в сопровождении руководителя Комитета кадастра Сурена Товмасяна 17 марта с рабочим визитом посетил сервисные центры Комитета кадастра в административных районах Кентрон и Арабкир.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, в ходе визита вице-премьер ознакомился с процессом организации работы Комитета кадастра, побеседовал с сотрудниками комитета, ознакомился с условиями труда и предоставляемыми гражданам услугами.

Сурен Товмасян представил вице-премьеру результаты работы Комитета кадастра, в частности, подробно остановившись на зарегистрированных в отдельных сферах изменениях, включая внедрение механизмов подготовки пакетов измерений, повышения качества обслуживания и экономии времени, а также увеличение эффективности работ. Глава Комитета кадастра выделил вопросы инструментов отчетности, расширения географии онлайн-сервисов, отметив, что за 7 месяцев 260 общин уже перешли на онлайн-управление. Сурен Товмасян также представил процесс корректировки карт и текущие результаты, отметив, что существующий инструментарий позволяет выявлять существующие проблемы и отклонения, вносить исправления в процессе определения границ и адресов населенных пунктов.

В рамках визита Тигран Авинян ознакомился также с архивной частью Кадастра, подчеркнув важность как надлежащего архивирования, так и необходимость полной оцифровки услуг и бумажного обращения. Вице-премьер отметил, что внедрение упрощенной версии электронной подписи, которое должно быть осуществлено до конца 2021 года, будет иметь большое значение для достижения значительного прогресса в процессе цифровизации.