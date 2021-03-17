Премьер-министр коснулся вопроса финансирования науки

Вопрос финансирования науки был интенсивно обсужден и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе совещания в министерстве образования, науки, культуры и спорта сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Речь идет об объемах и изменении объемов финансирования науки. Здесь, по сути, нет никаких разногласий, ни даже споров. Даже нет необходимости обсуждать тот факт, что финансирование науки должно быть увеличено, особенно в новых условиях.

Однако очень важно иметь систему, которая поможет нам действительно использовать все дополнительные деньги на реальное финансирование науки, на финансирование ученого, на финансирование формирования среды и людей, которые действительно занимаются наукой. В этой связи около 10 дней назад у нас было совещание в правительстве, мы достигли договоренностей, и мы послушаем, чего мы достигли в плане выполнения этих договоренностей», - сказал он.