Пашинян коснулся идеи создания в Армении академического городка

Премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня министерство образования, науки, культуры и спорта, чтобы обсудить текущие и предстоящие программы ведомства. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян коснулся идеи создания академического городка.

«Хочу подчеркнуть, что, правда, довольно медленно, но мы неуклонно движемся к принятию закона “О высшем образовании и науке”, который представляет собой важное изменение в содержательном плане. Однако мы пришли к выводу, что и в этом случае мы должны суметь сочетать изменение контентной среды с изменением физической среды.

И здесь я хочу подчеркнуть важность идеи создания академического городка, смысл и логика которой состоит в том, чтобы переместить некоторые или большинство наших высших учебных заведений из центра Еревана - предпочтительно за пределы Еревана, хотя и не очень далеко - сформировать о создать, построить академический городок, который своей окружающей средой, логикой и градостроительством обеспечит внедрение нового контента в систему высшего образования Армении», - сказал премьер-министр Пашинян.

По его словам, этот проект необходимо продвигать последовательно, потому что у многих наших университетов, в числе других есть также следующая проблема: своей физической средой они не соответствуют современным стандартам высшего образования.

«Во многих случаях исправить эту ситуацию просто невозможно, поэтому я считаю, что создание академического городка должно стать одной из наших важных задач в физической среде высшего образования», - сказал премьер-министр.

Пашинян также поговорил о развитии спорта, подчеркнув важность студенческого спорта как важного импульса для популяризации и развития спорта. «С сожалением должен сказать, что и в этой связи, например, во многих наших вузах нет надлежащих условий для развития или даже существования студенческого спорта.

И в этом плане считаю чрезвычайно важным проект академического города. Это олимпийский год, сегодня мы обсудим также наши действия в ходе олимпийского года. Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но была отложена из-за эпидемии, и в этом году обязательно состоится, по крайней мере, так утверждают, и мы рассмотрим, что делать и чего ожидать », - сказал премьер-министр Пашинян.