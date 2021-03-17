Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы российско-армянского торгово- экономического сотрудничества

В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи была затронута также тематика совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.