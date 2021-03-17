Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы российско-армянского торгово- экономического сотрудничества
18:42, 17 Март, 2021
В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества.
В ходе встречи была затронута также тематика совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.
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