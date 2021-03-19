“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зулали”: переводы, февраль, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за февраль.

На первом месте сборник Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела Наринэ Гиджларян.

Второе место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На третьей горизонтали книга Гузель Яхиной “Зулейха открывает глаза”.1930 год. План раскулачивания Иосифа Сталина в Советском Союзе набирает обороты. Среди жертв и молодая татарская семья. Муж убит, а жена сослана в Сибирь. Вместе с сотнями других людей крестьянку Зулейху также в грузовом вагоне сослали в Сибирь. Неграмотные крестьяне, интеллигенция и преступники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - они все встречаются на берегу реки Ангары. Они ежедневно, защищая свое право на жизнь, борются с суровой природой тайги и с безжалостным государством. Перевела Наира Хачатрян.

На четвертом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

“Ловец воздушных шаров” Халеда Хосейни на пятом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского - Марии Садоян.

На шестом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

“Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса занимает седьмое место. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным модным фотографов, живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевела Астхик Атабекян.

На девятом месте роман Германа Гессе “Демиан”. Эмиль Цинклер вырос в семье со средним достатком. Вся жизнь Эмиля похоже на борьбу двух миров: с одной стороны, иллюзии, с другой - его духовный мир. И происходит столкновение этих миров. Перевод Ашота Алексаняна.

И на десятом месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях. Перевод Наиры Хачатрян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).