Капаррос обнародовал расширенный список приглашенных в национальную сборную Армении
Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос опубликовал расширенный список игроков сборной Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 31 футболист, из них 4 новичка, еще трое приглашены в сборную после продолжительного перерыва.
Впервые под знамена национальной сборной Армении призваны полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, полузащитник ЦСКА Жирайр Шагоян, хавбек «Лори» Арам Кочарян и 17-летний защитник «Урарту» Эрик Симонян.
После продолжительной паузы в сборную приглашены Жоао Жорди Монро Арарат, Петрос Аветисян и Артур Миранян. Из-за травм не присоединятся к сборной капитан команды Генрих Мхитарян и полузащитник Аршак Корян.
Вратари:
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Андре Чалишир - «Аполлон Смирнис» (Греция)
Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Айк Ишханян - «Ширак»
Эрик Симонян - «Урарту»
Жоао Жорди Монро Арарат - «Ноа»
Сероб Григорян - «Пюник»
Арман Оганесян - «Пюник»
Акоп Акопян - «Урарту»
Полузащитники:
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Геворг Казарян - «Ламия» (Греция)
Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)
Эдгар Бабаян - «Рига» (Латвия)
Соломон Удо - «Шахтер» Караганда (Казахстан)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Карен Мелконян - «Урарту»
Арам Кочарян - «Лори»
Юрий Гарегинян - «Ноа»
Петрос Аветисян - «Ноа»
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Нападающие:
Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)
Норберто Балекян - «Уракан» (Аргентина)
Александр Карапетян - «Арарат-Армения»
Артур Миранян - «Урарту».
Напомним, в марте национальная сборная Армении проведет три матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе «Рейнпарк» в Вадуце состоится поединок первого тура группы «J» отборочного раунда чемпионата мира 2022 года Лихтенштейн - Армения. 28 марта в 20:00 на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна пройдет игра второго тура между сборными Армении и Исландии, а 31 марта в Ереване матч Армения - Румыния (начало в 20:00).
Национальная сборная Армении начнет подготовку к предстоящим матчам с 22 марта в швейцарском городе Санкт-Галлен. Наша команда вернется в Армению на следующий день после матча с командой Лихтенштейна, 26 марта, чтобы продолжить подготовку в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
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