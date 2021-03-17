Капаррос обнародовал расширенный список приглашенных в национальную сборную Армении

Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос опубликовал расширенный список игроков сборной Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 31 футболист, из них 4 новичка, еще трое приглашены в сборную после продолжительного перерыва.

Впервые под знамена национальной сборной Армении призваны полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, полузащитник ЦСКА Жирайр Шагоян, хавбек «Лори» Арам Кочарян и 17-летний защитник «Урарту» Эрик Симонян.

После продолжительной паузы в сборную приглашены Жоао Жорди Монро Арарат, Петрос Аветисян и Артур Миранян. Из-за травм не присоединятся к сборной капитан команды Генрих Мхитарян и полузащитник Аршак Корян.

Вратари:

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Андре Чалишир - «Аполлон Смирнис» (Греция)

Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Айк Ишханян - «Ширак»

Эрик Симонян - «Урарту»

Жоао Жорди Монро Арарат - «Ноа»

Сероб Григорян - «Пюник»

Арман Оганесян - «Пюник»

Акоп Акопян - «Урарту»

Полузащитники:

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Геворг Казарян - «Ламия» (Греция)

Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)

Эдгар Бабаян - «Рига» (Латвия)

Соломон Удо - «Шахтер» Караганда (Казахстан)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Карен Мелконян - «Урарту»

Арам Кочарян - «Лори»

Юрий Гарегинян - «Ноа»

Петрос Аветисян - «Ноа»

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Нападающие:

Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)

Норберто Балекян - «Уракан» (Аргентина)

Александр Карапетян - «Арарат-Армения»

Артур Миранян - «Урарту».

Напомним, в марте национальная сборная Армении проведет три матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе «Рейнпарк» в Вадуце состоится поединок первого тура группы «J» отборочного раунда чемпионата мира 2022 года Лихтенштейн - Армения. 28 марта в 20:00 на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна пройдет игра второго тура между сборными Армении и Исландии, а 31 марта в Ереване матч Армения - Румыния (начало в 20:00).

Национальная сборная Армении начнет подготовку к предстоящим матчам с 22 марта в швейцарском городе Санкт-Галлен. Наша команда вернется в Армению на следующий день после матча с командой Лихтенштейна, 26 марта, чтобы продолжить подготовку в Техническом центре ФФА/Академии футбола.