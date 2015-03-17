Предстоящие на 18 марта мероприятия
17:55, Март 17, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
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- 17.03-20:31 Оппозиция Белоруссии призвала к повторным выборам в сентябре или октябре
- 17.03-19:45 В НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии
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- 17.03-19:17 Премьер-министр коснулся вопроса финансирования науки
- 17.03-19:09 Вице-премьер Тигран Авинян с рабочим визитом посетил сервисные центры Комитета кадастра
- 17.03-18:57 Пашинян коснулся идеи создания в Армении академического городка
- 17.03-18:42 Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы российско-армянского торгово- экономического сотрудничества
- 17.03-18:39 Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране
- 17.03-18:08 Капаррос обнародовал расширенный список приглашенных в национальную сборную Армении
- 17.03-17:59 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17.03-17:55 Предстоящие на 18 марта мероприятия
- 17.03-17:34 Президент и омбудсмен Армении обсудили концепцию создания зоны безопасности в Сюнике
- 17.03-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-03-21
- 17.03-17:31 Азиатские индексы выросли - 17-03-21
- 17.03-17:08 Парламентарии Арцаха встретились с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным
- 17.03-16:47 Какой статус имеют плененные в Хцаберде армяне для МККК: разъяснение Зары Аматуни
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- 17.03-16:39 В партии Саакашвили сообщили, что ее офис обстреляли из огнестрельного оружия
- 17.03-16:11 В ереванской резиденции Шарля Азнавура будет открыт Французский институт
- 17.03-15:54 МЭА ожидает восстановления спроса на нефть на докризисном уровне не ранее 2023 года
- 17.03-15:46 Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана
- 17.03-15:42 Новоназначенный посол Казахстана в Армении Б. Иманбаев вручил Армену Саркисяну верительные грамоты
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