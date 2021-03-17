Президент и омбудсмен Армении обсудили концепцию создания зоны безопасности в Сюнике

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с защитником прав человека Армении Арманом Татояном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обсудили проделанную работу по возвращению пленных и поиску пропавших без вести.

В ходе встречи защитник прав человека представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности, гарантирующей права жителей Сюника. Арман Татоян подчеркнул, что пограничный процесс осуществляется в условиях очевидной угрозы войны со стороны Азербайджана и проводимой властями Азербайджана государственной политики ненависти к армянам.

Кроме того, военнослужащие азербайджанских вооруженных сил ведут огонь в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении, что серьезно ставит под угрозу право жителей на жизнь и их физическую безопасность. С точки зрения прав жителей, провокации и беспокойство вызвало присутствие азербайджанских военных, знаков и флагов на дорогах между населенными пунктами Сюника. Также имеют место грубые нарушения прав собственности.

Президент Саркисян подчеркнул, что официальной демаркации между Азербайджаном и Арменией нет, а это означает, что процесс определения государственных границ на данный момент как минимум юридически неопределен.