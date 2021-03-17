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Азиатские индексы выросли - 17-03-21

Азиатские индексы выросли - 17-03-21

ТОКИО, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.02% и составил 29914.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1984.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.03% и составил 3445.55 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 29034.12 пункта.


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