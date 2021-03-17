Какой статус имеют плененные в Хцаберде армяне для МККК: разъяснение Зары Аматуни

Независимо от статуса, озвученного сторонами Международный комитет Красного Креста (МККК) вопросы статуса обсуждает в конфиденциальном диалоге, при условии, что задержанные находятся под защитой международного гуманитарного права. Об этом, отвечая на вопрос Арменпресс, заявила руководитель коммуникационных программ офиса МККК в Армении Зара Аматуни: “Президент Азербайджана, министр иностранных дел неоднократно заявляли, что Азербайджан вернул всех армянских пленных. По их словам, другие задержанные в Азербайджане армяне имеют иной статус и обвиняются в совершении преступления. Каков же статус армян, захваченных Азербайджаном 16 декабря на участке Хцаберд-Хин Тагер (на территории, оказавшейся под контролем Армении после окончания войны) по данным Международного комитета Красного Креста?”.

Мы продолжаем встречаться со всеми теми лицами, о которых власти Азербайджана сообщили МККК, и о наших визитах немедленно сообщаем родным этих лиц, чтобы связь между ними сохранялась все время, пока они находятся в заключении”, - сказала Аматуни.