Президент ФФА выступил с обращением по поводу заявления руководства ФК «Лори»

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян выступил с обращением по поводу заявления руководства ФК «Лори». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в обращении говорится:

«16 марта пришло горькое известие касательно прекращения выступлений футбольного клуба «Лори» в Вбет армянской премьер-лиге. Считая этот шаг бесперспективным и неправильным, мы не хотим комментировать эту ситуацию перед важнейшими играми национальной сборной. Мы уже заметили и у нас есть масса фактов о том, что начиная с августа 2020 года разные силы неизменно хотят создать напряжение и имитацию скандальной ситуации в преддверии каждого сбора национальной сборной. Тем самым, они как бы пытаются нарушить рабочую атмосферу в сборной.

Инцидент с участием ФК «Лори» будет расследовать комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА. Я же намерен говорить о сложившейся ситуации только после матчей национальной сборной. Считаю, что эти матчи сейчас должны быть в приоритете для армянской футбольной семьи. Еще раз призываю футбольное сообщество объединиться вокруг сборной Армении перед важнейшим стартом».