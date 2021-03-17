В партии Саакашвили сообщили, что ее офис обстреляли из огнестрельного оружия

Неизвестные лица обстреляли тбилисский офис оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом в среду заявили в пресс-службе партии.

"В офис "Единого национального движения" стреляли из оружия. На баннере, на котором изображен Ника Мелия (глава партии - прим. ТАСС), есть следы от нескольких выстрелов. Обстрел велся из белой [Toyota] Camry, - написала сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа на своей странице в Facebook.

Официальных заявлений пресс-службы МВД в связи с инцидентом пока не поступало.

В Грузии пятый месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии, назначения досрочных парламентских выборов или проведение плебисцита на тему досрочных выборов. С 12 марта в Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции при посредничестве личного представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона по выходу из политического кризиса.