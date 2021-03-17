В ереванской резиденции Шарля Азнавура будет открыт Французский институт

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт ведет работу по открытию Французского института в ереванской резиденции французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал на встрече с журналистами.

“Мы продолжаем работу по открытию Французского института, который будет находиться в ереванской резиденции Шарля Азнавура. Продолжаем также переговоры с Фондом “Азнавур” для заключения более углубленного соглашения о сотрудничестве. Это строение станет культурным окошком французского присутствия, которого не хватает в Армении” - отметил посол.

По его словам, помещение этой структуры в резиденции Азнавура в Ереване сделает его одним из красивейших точек культуры в городе.