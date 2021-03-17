МЭА ожидает восстановления спроса на нефть на докризисном уровне не ранее 2023 года

Восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года. Об этом говорится в поступившем в ТАСС прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти на период до 2026 года.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть все еще испытывает на себе последствия пандемии коронавируса. По данным агентства, в 2020 году спрос на нефть оказался почти на 9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня 2019 года. "В отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей, долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос на нефть", - указывается в отчете.

При этом глобальное потребление нефти к 2026 году может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше уровня 2019 года, считают в МЭА. Эксперты агентства подчеркивают, что затяжные последствия пандемии в сочетании с "безотлагательностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии может означать, что спрос на нефть больше никогда не восстановит свою допандемическую траекторию",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наибольший вклад в восстановление спроса внесут Китай и Индия.

Страны ОПЕК обеспечат основной рост мировой добычи нефти в ближайшие пять лет, США внесут скромный вклад в увеличение добычи. Замедление добычи в США открывает странам ОПЕК+ путь для восполнения большей части предложения нефти, считают в МЭА. Добыча нефти странами ОПЕК+ в период с 2020 года по 2026 год увеличится на 6 млн б/с, до 54 млн б/с, в то время как страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 4 млн б/с, до 50 млн б/с.