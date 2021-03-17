Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым по инициативе последнего.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с предстоящим 30 апреля в Казани заседанием Межправительственного совета ЕАЭС и его повесткой.