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Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана

Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым по инициативе последнего.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с предстоящим 30 апреля в Казани заседанием Межправительственного совета ЕАЭС и его повесткой.


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